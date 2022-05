Soirée du patrimoine de Gâtine 2022 – Parthenay Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: 79200

Parthenay

Soirée du patrimoine de Gâtine 2022 – Parthenay Parthenay, 11 août 2022, Parthenay. Soirée du patrimoine de Gâtine 2022 – Parthenay Place du Château Château de Parthenay Parthenay

2022-08-11 – 2022-08-11 Place du Château Château de Parthenay

Parthenay 79200 EUR Un concert original de musique classique dans le cadre exceptionnel de la cour du château de Parthenay.

Plus d’informations à venir Buvette et restauration rapide sur place. Un concert original de musique classique dans le cadre exceptionnel de la cour du château de Parthenay.

Plus d’informations à venir Buvette et restauration rapide sur place. +33 5 49 71 23 36 Un concert original de musique classique dans le cadre exceptionnel de la cour du château de Parthenay.

Plus d’informations à venir Buvette et restauration rapide sur place. ccpg

Place du Château Château de Parthenay Parthenay

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: 79200, Parthenay Autres Lieu Parthenay Adresse Place du Château Château de Parthenay Ville Parthenay lieuville Place du Château Château de Parthenay Parthenay Departement 79200

Parthenay Parthenay 79200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/

Soirée du patrimoine de Gâtine 2022 – Parthenay Parthenay 2022-08-11 was last modified: by Soirée du patrimoine de Gâtine 2022 – Parthenay Parthenay Parthenay 11 août 2022 79200 Parthenay

Parthenay 79200