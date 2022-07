Soirée du Patrimoine de Gâtine, 20 juillet 2022, .

Soirée du Patrimoine de Gâtine



2022-07-20 18:30:00 – 2022-07-20

Organisé par la mairie de Saint-Laurs et le CARUG.

Visite et présentation de l’église de Saint Laurent possible en amont du spectacle (à

partir de 18h30).

21h concert de musique et danses irlandaises avec ZAG Irish Dance Squad, suivi d’un feu d’artifice à 23 H.

Vous pouvez dès à présent réserver un plateau repas au tarif de 12€ par personne, au 05 49 75 29 20 (du lundi au vendredi de 18h à 20h).

Règlement à l’avance pour le repas jusqu’au 14 juillet.

Un snacking sans réservation sera également proposé sur place.

Visite-spectacle

