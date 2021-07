Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay Soirée du patrimoine de Gâtine 2021 – Parthenay Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Soirée du patrimoine de Gâtine 2021 – Parthenay Parthenay, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Parthenay. Soirée du patrimoine de Gâtine 2021 – Parthenay 2021-07-24 – 2021-07-24 Square André Bigot Place de la Mairie

Parthenay Deux-Sèvres Manifestation organisée par la commune avec le CARUG.

(Re)découvrez les richesses architecturales et artistiques de la Gâtine.

Le groupe : OUM Pa Pa!

Un véritable orchestre miniature, plein d’humour et de fantaisie ! Entre musique et comédie, « Oum Pa Pa ! » est un spectacle rythmé où Bizet côtoie Tchaikovsky et Yann Tiersen rencontre Piazzolla… Entouré par deux flûtes traversières, un alto, et parfois les piccolos, l’accordéon se dévoile à travers une succession de tableaux surprenants. L’ensemble D’Cybèles est un quatuor féminin qui ose le mélange des genres et vous invite à parcourir un itinéraire musical drôle et poétique. Manifestation organisée par la commune avec le CARUG.

Square André Bigot Place de la Mairie