Soirée du patrimoine de Gâtine 2021 aux Châteliers (Chantecorps) Les Châteliers, 22 août 2021-22 août 2021, Les Châteliers.

Les Châteliers Deux-Sèvres

Manifestation organisée par la commune avec le CARUG.

(Re)découvrez les richesses architecturales et artistiques de la Gâtine.

Concert à21h

Buvette et restauration sur place à partir de 19h

Le spectacle : UNDA

Unda, projet artistique inspiré par l’eau et les rivières, leur histoire et leur écologie, interroge la thématique des cours d’eaux et des eaux vives à travers une histoire poétique, une lecture musicale et dessinée sur le mouvement de l’eau. Un point de rencontre entre la fragilité de la création et celle de l’environnement. Un univers musical singulier, jetant des points entre le jazz, le rock, la musique classique et les musiques du monde où le fil conducteur mélodique laisse une place à l’improvisation et à l’installation de climats musicaux.

+33 5 49 71 23 36

