SOIRÉE DU NUMÉRIQUE #4 // LE PROGRAMME Pour cette 4ème édition, la Maison de Quartier de Wazemmes vous propose un programme riche et varié où petits et grands trouveront leur activité numérique préférée ! À partir de 18h ▫️ CASQUES DE RÉALITÉ VIRTUELLE*(enfants + de 11 ans) ▫️ BORNE PHOTO À SELFIE, repartez avec vos photos ! ▫️ Initiation à la MAO, DEVIENS DJ ! ▫️ Initiation aux ARTS NUMÉRIQUES ▫️ Création de MANETTES DE JEUX VIDÉO + INSTRUMENTS DE MUSIQUE avec des fruits et des légumes/pâte à modeler ▫️ IMPRESSIONS 3D + INITIATION DÉCOUPE 2D (plotter) ▫️ Restitution et diffusion du projet numérique avec le secteur jeune et le youtubeur Monsieur Alex PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 6 ANS INSCRIPTION À L’ACCUEIL (sur place au 36, rue d’Eylau 59000 à Lille ou au 03.20.54.60.80)

Gratuit et ouvert à tous, sur inscription

Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d’eylau, 59 000 lille Lille Wazemmes Nord



