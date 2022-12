Soirée du Nouvel An Plerneuf Plerneuf Plerneuf Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plerneuf

Soirée du Nouvel An Plerneuf, 31 décembre 2022, Plerneuf Plerneuf. Soirée du Nouvel An 2 Rue des Fauvettes Le Bobar’d Plerneuf Côtes-d’Armor Le Bobar’d 2 Rue des Fauvettes

2022-12-31 – 2022-12-31

Le Bobar’d 2 Rue des Fauvettes

Plerneuf

Côtes-d’Armor Plerneuf Soirée du Nouvel An. Pour l’occasion, le Bobar’d restera ouvert exceptionnellement jusqu’au bout de la nuit ! Contact-gedom22170@hotmail.com +33 9 51 84 93 98 Le Bobar’d 2 Rue des Fauvettes Plerneuf

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plerneuf Autres Lieu Plerneuf Adresse Plerneuf Côtes-d'Armor Le Bobar'd 2 Rue des Fauvettes Ville Plerneuf Plerneuf lieuville Le Bobar'd 2 Rue des Fauvettes Plerneuf Departement Côtes-d'Armor

Plerneuf Plerneuf Plerneuf Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plerneuf-plerneuf/

Soirée du Nouvel An Plerneuf 2022-12-31 was last modified: by Soirée du Nouvel An Plerneuf Plerneuf 31 décembre 2022 2 Rue des Fauvettes Le Bobar'd Plerneuf Côtes-d'Armor Plerneuf Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Plerneuf

Plerneuf Plerneuf Côtes-d'Armor