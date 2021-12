Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie, Les Contamines-Montjoie Soirée du nouvel an ! Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Soirée du nouvel an ! Les Contamines-Montjoie, 31 décembre 2021, Les Contamines-Montjoie. Soirée du nouvel an ! Place du Village 18, route de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie

2021-12-31 22:00:00 22:00:00 – 2021-12-31 02:00:00 02:00:00

Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie Les Contamines-Montjoie Rendez-vous le 31 décembre au soir pour fêter la nouvelle année sur la place du village qui sera transformée en dancefloor géant !

Super ambiance assurée avec DJ Julien aux platines !

Feu d’artifice à minuit.

Buvette sur place. +33 4 50 47 01 58 http://www.lescontamines.com/ Place du Village 18, route de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie

