Soirée du Nouvel An – La Folie Douce Méribel Les Allues, 31 décembre 2021, Les Allues.

2021-12-31 19:00:00 – 2021-01-01 02:00:00

Les Allues Savoie EUR 170 170 La Folie Douce Méribel organise LA soirée du Nouvel An, perdu aux milieux des pistes. Montée et redescente en télécabine de nuit, apéritif, dîner spectacle et clubbing, en surplombant l’effervescence de la station. +33 4 79 00 58 31 https://www.lafoliedouce.com/fr/les-folie-douce/accueil-meribel-courchevel.html La Folie Douce Méribel-Courchevel La Folie Douce La Fruitière Les Allues

