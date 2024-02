Soirée du nouvel an chinois Café Associatif de la Poste Amfreville, vendredi 9 février 2024.

Soirée du nouvel an chinois Café Associatif de la Poste Amfreville Calvados

Fêtez le Nouvel An chinois sous le signe du dragon.

Bières et assiettes chinoises sont proposés durant cette soirée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:00:00

fin : 2024-02-09 22:00:00

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice

Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com

L’événement Soirée du nouvel an chinois Amfreville a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge