Gunsbach Gunsbach Gunsbach, Haut-Rhin Soirée du nouvel an au Restaurant de la Maison du Fromage Gunsbach Gunsbach Catégories d’évènement: Gunsbach

Haut-Rhin

Soirée du nouvel an au Restaurant de la Maison du Fromage Gunsbach, 31 décembre 2021, Gunsbach. Soirée du nouvel an au Restaurant de la Maison du Fromage Gunsbach

2021-12-31 – 2022-01-01

Gunsbach Haut-Rhin Gunsbach EUR Venez fêter la nouvelle année au Restaurant de la Maison du Fromage ! L’équipe vous réserve une superbe soirée de réveillon, au programme : Menu de nouvel an Les Forband en concert La patinoire accessible jusqu’à 23h Et à minuit, un feu d’artifice ! Le menu de nouvel an : A votre arrivée : Une coupe de champagne Mise en bouche : Toast de foie gras maison et sa gelée au vin chaud Entrée : Assortiment de fruits de mer Plat : Magret de canard Rossini Pommes duchesse Poêlée d’haricots plats Dessert : Entremet gourmand du Chef Tarif du menu : 80€ On vous attends nombreux et nombreuses pour passer une super soirée ! Réservation au 03 89 77 45 55 Venez fêter la nouvelle année au Restaurant de la Maison du Fromage ! +33 3 89 77 90 00 Venez fêter la nouvelle année au Restaurant de la Maison du Fromage ! L’équipe vous réserve une superbe soirée de réveillon, au programme : Menu de nouvel an Les Forband en concert La patinoire accessible jusqu’à 23h Et à minuit, un feu d’artifice ! Le menu de nouvel an : A votre arrivée : Une coupe de champagne Mise en bouche : Toast de foie gras maison et sa gelée au vin chaud Entrée : Assortiment de fruits de mer Plat : Magret de canard Rossini Pommes duchesse Poêlée d’haricots plats Dessert : Entremet gourmand du Chef Tarif du menu : 80€ On vous attends nombreux et nombreuses pour passer une super soirée ! Réservation au 03 89 77 45 55 Gunsbach

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gunsbach, Haut-Rhin Autres Lieu Gunsbach Adresse Ville Gunsbach lieuville Gunsbach