Soirée du Nouvel An au Clos Bernard Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Soirée du Nouvel An au Clos Bernard Les Allues, 31 décembre 2022, Les Allues . Soirée du Nouvel An au Clos Bernard Lieu dit Le Clos Bernard Méribel – Centre Restaurant Le Clos Bernard Les Allues Savoie Méribel – Centre Lieu dit Le Clos Bernard

2022-12-31 19:30:00 19:30:00 – 2022-12-31 02:00:00 02:00:00

Méribel – Centre Lieu dit Le Clos Bernard

Les Allues

Savoie Le 31 décembre venez dîner dans une ambiance festive au Clos Bernard avec un menu gourmet en 7 étapes, DJ pour une soirée dansante de folie et feux d’artifice pour fêter la nouvelle année ensemble !



Rejoignez-nous vite ! contact@closbernard.com +33 4 79 00 00 07 https://www.closbernard.com/ Méribel – Centre Lieu dit Le Clos Bernard Les Allues

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Restaurant Le Clos Bernard Adresse Les Allues Savoie Méribel - Centre Lieu dit Le Clos Bernard Ville Les Allues lieuville Méribel - Centre Lieu dit Le Clos Bernard Les Allues Departement Savoie

Les Allues Restaurant Le Clos Bernard Les Allues Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-allues/

Soirée du Nouvel An au Clos Bernard Les Allues 2022-12-31 was last modified: by Soirée du Nouvel An au Clos Bernard Les Allues Les Allues Restaurant Le Clos Bernard 31 décembre 2022 Les Allues Lieu dit Le Clos Bernard Méribel - Centre Restaurant Le Clos Bernard Les Allues Savoie Savoie

Les Allues Savoie