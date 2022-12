Soirée du Nouvel An Artix Artix Artix Catégories d’évènement: Artix

Soirée du Nouvel An Artix, 31 décembre 2022, Artix. Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée

Pyrénées-Atlantiques Artix 10 EUR Apéritif, assiette gourmande de canard, calamar farci aux fruits de mer, crème à l’ail et safran, carré d’agneau girolles et cèpes, gratin dauphinois et fagot de légumes, fromage de pays, salade, farandole de desserts, vin, café, coupe de « La Bulle ».

Menu enfant : assiette de charcuterie, filet de canette et rostis, farandole de desserts.

Animé par le podium Box'son. Comité des fêtes

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix

