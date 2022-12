Soirée du Nouvel An à la Fonderie Soucy Soucy Soucy Catégories d’évènement: Soucy

2022-12-31 – 2023-01-01

La Fonderie Chemin des Patouillats

Soucy

Yonne Soucy 90 EUR SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Venez fêter la nouvelle année avec nous !

Dîner à partir de 20h avec soirée dansante :

> Tarif : 90€

Entrée seule à partir de 23h :

> 15€ avec un cocktail offert

~~~~~~~~~~~

Cotillons offerts

Tenue et esprit correct exigés

~~~~~~ 2 SALLES ~~~~~

#MainRoom – Années 80’s

#UrbanRoom – Actus 2020’s

~~~~~~~~~~~

De 20h à l’aube

Club La Fonderie

Chemin des Patouillats 89100 SOUCY

09 81 31 09 05 +33 9 81 31 09 05 La Fonderie Chemin des Patouillats Soucy

