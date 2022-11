Soirée du nouvel an 2023 Vasles Vasles Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Svres

Vasles

Soirée du nouvel an 2023 Vasles, 31 décembre 2022, Vasles. Soirée du nouvel an 2023

7 Rue de la Butée Maison du mouton Vasles Deux-Svres Maison du mouton 7 Rue de la Butée

2022-12-31 20:00:00 – 2023-01-01

Maison du mouton 7 Rue de la Butée

Vasles

Deux-Svres Vasles Menu concocté par le « Dix-Vingt » de Reffannes

Animation musicale par Ambiance Marina

Soirée organisée par Le Raquette Club du Pays Ménigoutais et le V.A.L Vautebis Association Loisirs. Réservation et paiement jusqu’au 10 Décembre Menu concocté par le « Dix-Vingt » de Reffannes

Animation musicale par Ambiance Marina

Soirée organisée par Le Raquette Club du Pays Ménigoutais et le V.A.L Vautebis Association Loisirs. Réservation et paiement jusqu’au 10 Décembre nouvel an vasles

Maison du mouton 7 Rue de la Butée Vasles

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Deux-Svres, Vasles Autres Lieu Vasles Adresse Vasles Deux-Svres Maison du mouton 7 Rue de la Butée Ville Vasles lieuville Maison du mouton 7 Rue de la Butée Vasles Departement Deux-Svres

Vasles Vasles Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vasles/

Soirée du nouvel an 2023 Vasles 2022-12-31 was last modified: by Soirée du nouvel an 2023 Vasles Vasles 31 décembre 2022 7 Rue de la Butée Maison du mouton Vasles Deux-Sèvres 7 Rue de la Butée Maison du mouton Vasles Deux-Svres Deux-Sèvres Deux-Svres Vasles

Vasles Deux-Svres