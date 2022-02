Soirée du kiosque théâtre « Les pieds tanqués » Eyragues, 19 mars 2022, Eyragues.

Soirée du kiosque théâtre « Les pieds tanqués » chemin Notre Dame Salle des fêtes Louis Michel Eyragues

2022-03-19 – 2022-03-19 chemin Notre Dame Salle des fêtes Louis Michel

Eyragues Bouches-du-Rhône Eyragues

En Provence, sur un terrain de boules, quatre joueurs s’affrontent : Zé, le piednoir ; Yaya, le Français né de parents algériens ; Loule, le Provençal « de souche » ; et Monsieur Blanc, le Parisien fraîchement arrivé dans la région. On pourrait croire à une simple partie de pétanque entre amis mais ce sont toutes les souffrances de la guerre d’Algérie et les questions d’identité qui nous sautent soudain à la figure. Au gré des boules pointées ou tirées, le passé ressurgit et on découvre les blessures secrètes de chacun, leur lien filial et intime avec cette guerre : ils s’opposent, se liguent, livrent chacun leur vérité mais tous ont à cœur de finir le jeu sur ce terrain qui les rassemble et les unit. Une pièce en 13 points où les mémoires s’entrechoquent, une comédie dramatique sur l’identité et le vivre ensemble.

Une comédie dramatique forte, sur l’identité et le vivre ensemble, dans laquelle la gravité du propos n’exclut pas l’humour. Grosse engueulades garanties et fous rires assurés !

espaceculturetourisme@orange.fr +33 4 90 92 84 47

