Soirée du Kiosque Opérettes “Marseille mes amours”

Soirée du Kiosque Opérettes “Marseille mes amours”, 10 juin 2022, . Soirée du Kiosque Opérettes “Marseille mes amours”

2022-06-10 – 2022-06-10 Au programme belles voix, danses, costumes, poésie, humour, blagues, et défense de la culture du Sud ! Un feu d’artifice de bonne humeur pour les petits comme pour les grands qui remet à l’honneur le fabuleux répertoire musical marseillais des années trente composé par Vincent Scotto Au programme belles voix, danses, costumes, poésie, humour, blagues, et défense de la culture du Sud ! dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville