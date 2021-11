Arles MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles Arles, Bouches-du-Rhône Soirée du groupe Gracchus Babeuf et de la Ligue des droits de l’homme MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Soirée du groupe Gracchus Babeuf et de la Ligue des droits de l’homme MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles, 19 novembre 2021, Arles. Soirée du groupe Gracchus Babeuf et de la Ligue des droits de l’homme

MDVA, maison de la vie associative, 2 Bd des Lices Arles, le vendredi 19 novembre à 18:00

_**Des textes, des chansons, des poèmes pour dire “Plus jamais ça”. Verre de l’amitié**_

Entrée libre – Respect des mesures sanitaires

En l’honneur des fusillés pour l’exemple de la guerre 14-18 et pour le pacifisme MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles 2 Bd des Lices, Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T18:00:00 2021-11-19T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles Adresse 2 Bd des Lices, Arles Ville Arles lieuville MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles Arles