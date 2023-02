Soirée du film de montagne et d’aventure Thann Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Thann

Soirée du film de montagne et d’aventure, 10 mars 2023, Thann . Soirée du film de montagne et d’aventure 51 rue Kleber Thann Haut-Rhin

2023-03-10 19:00:00 – 2023-03-10 23:30:00 Thann

Haut-Rhin LA MONTAGNE VERSANT FEMMES ! Une soirée qui met à l’honneur les femmes, avec plusieurs films autour des sports de montagne: escalade, ski de randonnée.. LA MONTAGNE VERSANT FEMMES ! Une soirée qui met à l’honneur les femmes, avec plusieurs films autour des sports de montagne: escalade, ski de randonnée.. Thann

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Thann Autres Lieu Thann Adresse 51 rue Kleber Thann Haut-Rhin Ville Thann lieuville Thann Departement Haut-Rhin

Thann Thann Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thann /

Soirée du film de montagne et d’aventure 2023-03-10 was last modified: by Soirée du film de montagne et d’aventure Thann 10 mars 2023 51 rue Kléber Thann Haut-Rhin Haut-Rhin Thann

Thann Haut-Rhin