Soirée du festival Ciné-Jeune de l’Aisne à Laon : “La grande histoire d’un petit trait” Laon, 22 octobre 2021, Laon.

Laon Aisne

0 0 Dans le cadre de sa 39e édition, ce spectacle jeune public créé et joué par la danseuse Céline Ravenel vous sera proposé au Conservatoire, avec pour point de départ le court métrage “La grande histoire d’un petit trait”, qui embarque les spectateurs dans un univers onirique où s’entremêlent danse et images truquées.

Le spectacle sera précédé de la participation musicale des élèves du conservatoire et accompagné d’une exposition…

RV donc à l’auditorium du Conservatoire à 19h ! (réservation conseillée auprès du Conservatoire)

+33 3 23 22 87 10 https://cinejeune02.wordpress.com/

Festival Cinéma Jeune Public de l’Aisne

