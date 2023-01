Soirée du Conservatoire Châteaurenard Châteaurenard Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Châteaurenard Désormais enrichi d’une section cuivre, les ateliers sont impatients de se produire sur scène, et de pouvoir interpréter le répertoire travaillé tout au long de l’année, qu’il s’agisse de reprises ou de créations originales dans la nouvelle salle de concert la Rotonde.



Cette soirée réunit les élèves du Conservatoire Grand Avignon et ceux du lycée Professionnel Robert Schumann, investissant respectivement la scène et la technique. L’occasion pour les deux établissements de présenter le travail réalisé au cours de l’année scolaire autour de ce concert, dans un échange à la fois pédagogique et convivial. Soirée du Conservatoire : En partenariat avec le Conservatoire du Grand Avignon et le Lycée R.Schumann.

Concert debout. info@passagersduzinc.com +33 4 90 90 27 79

