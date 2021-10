Paris Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris Soirée du colloque agevillage/humanitude sur les approches non médicamenteuses Cité des sciences et de l’Industrie Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cité des sciences et de l’Industrie Paris, le jeudi 4 novembre à 18:00

### **SOIRÉE DU COLLOQUE AGEVILLAGE/HUMANITUDE SUR LES APPROCHES NON MÉDICAMENTEUSES** Actualité de l’humanitude, Ecole Humanitude, Humanitude dans le monde, Humanitude Restauration, Humanitude Vie Sociale, Le label humanitude, Région Centre Est, Région Centre Ouest, Région Grand Est, Région Grand Ouest, Région Grand Sud, Région Ile-de-France, Région Nord, Région Normandie, Région Outre-Mer, Région PACA, Région Rhône-Alpes, Région Sud Ouest **VIEILLIR DEBOUT, ILS RELÈVENT LE DÉFI : LES PIONNIERS DU LABEL HUMANITUDE** **E 4 NOVEMBRE DE 18H À 20H30 CENTRE DES CONGRÈS CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE PARIS** **Au programme :** * Actualités du Label Humanitude : retour d’expérience de la crise sanitaire (avec le soutien de la CNSA) Par Elise Gambier, présidente d’Asshumevie * Remise des labels 2019, 2020, 2021 * Dédicace du livre d’Annie de Vivie sur les pionniers du Label aux éditions Chronique sociale, sur l’espace exposant * Cocktail/networking Pass sanitaire obligatoire Humanitude Formation Cité des sciences et de l’Industrie Paris 30 Av. Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2021-11-04T18:00:00 2021-11-04T20:30:00

