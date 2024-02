Soirée du Collectif Déluge Les enfants d’Icare LE JarDin Rocher de Palmer Cenon, samedi 17 février 2024.

Soirée du Collectif Déluge Les enfants d'Icare LE JarDin Le collectif Déluge fédère une nouvelle génération d'artistes et projets de jazz de Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs. Deux concerts sont au programme de cette soirée Les Enfants d'Icare… Samedi 17 février, 20h30 Rocher de Palmer Tarif unique 11€

Début : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T22:30:00+01:00

Le collectif Déluge fédère une nouvelle génération d’artistes et projets de jazz de Nouvelle-Aquitaine et d’ailleurs. Deux concerts sont au programme de cette soirée Les Enfants d’Icare et Le JarDin. Les Enfants d’Icare « Après le Déluge »

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/deluge/02.2024.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

