Tignieu-Jameyzieu Tignieu-Jameyzieu Isère, Tignieu-Jameyzieu Soirée du Bowling 110 : Karaoké, chant, jeux avec Laetitia Tignieu-Jameyzieu Tignieu-Jameyzieu Catégories d’évènement: Isère

Tignieu-Jameyzieu

Soirée du Bowling 110 : Karaoké, chant, jeux avec Laetitia Tignieu-Jameyzieu, 5 novembre 2021, Tignieu-Jameyzieu. Soirée du Bowling 110 : Karaoké, chant, jeux avec Laetitia Bowling 110 11 route de Crémieu Tignieu-Jameyzieu

2021-11-05 20:30:00 – 2021-11-05 01:30:00 Bowling 110 11 route de Crémieu

Tignieu-Jameyzieu Isère Tignieu-Jameyzieu Isère C’est reparti au Bowling 110, le vendredi c’est karaoké. Venez tester vos cordes vocales sur Céline Dion, AC/DC ou Lady Gaga…

Une sympathique carte de cocktails du moment vous sera proposée avec ou sans alcool ou des bières (à consommer avec modération) contact@bowling110.fr +33 4 78 49 82 94 http://bowling110.fr/ Bowling 110 11 route de Crémieu Tignieu-Jameyzieu

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’évènement: Isère, Tignieu-Jameyzieu Autres Lieu Tignieu-Jameyzieu Adresse Bowling 110 11 route de Crémieu Ville Tignieu-Jameyzieu lieuville Bowling 110 11 route de Crémieu Tignieu-Jameyzieu