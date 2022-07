SOIRÉE DU BOIS CONCERT ZAP SONG, 12 août 2022, .

SOIRÉE DU BOIS CONCERT ZAP SONG



2022-08-12 – 2022-08-12

Zap song, orchestre de variété française et internationale, vous propose une prestation musicale et scénique de qualité pour tous les styles de public. Le répertoire varié et constamment renouvelé permettra de s’adapter à toutes les envies. Emmené par une équipe de professionnels, l’orchestre Zap song assurera la réussite de la soirée grâce à ses qualités musicales et à ses performances techniques.

