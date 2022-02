Soirée du bar associatif Lormes Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Nièvre

Soirée du bar associatif Lormes, 26 février 2022, Lormes. Soirée du bar associatif Relais des Futurs 15, Avenue du 8 mai 1945 Lormes

2022-02-26 – 2022-02-26 Relais des Futurs 15, Avenue du 8 mai 1945

Lormes Nièvre Frites fraîches maison à la Raymond et la poutine de Tante Laurence pleine d’inspiration Québécoise. Aux platines: Dj Djawn pour une soirée platine vinyles sur le thème des indémodables des années 80. info@lerelaisdesfuturs.com Frites fraîches maison à la Raymond et la poutine de Tante Laurence pleine d’inspiration Québécoise. Aux platines: Dj Djawn pour une soirée platine vinyles sur le thème des indémodables des années 80. Relais des Futurs 15, Avenue du 8 mai 1945 Lormes

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Lormes, Nièvre Autres Lieu Lormes Adresse Relais des Futurs 15, Avenue du 8 mai 1945 Ville Lormes lieuville Relais des Futurs 15, Avenue du 8 mai 1945 Lormes Departement Nièvre

Lormes Lormes Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormes/

Soirée du bar associatif Lormes 2022-02-26 was last modified: by Soirée du bar associatif Lormes Lormes 26 février 2022 Lormes nièvre

Lormes Nièvre