Le croisic 33 rue du pont de chat Le croisic, Loire-Atlantique Soirée du 31 décembre 33 rue du pont de chat Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Soirée du 31 décembre 33 rue du pont de chat, 31 décembre 2021, Le croisic. Soirée du 31 décembre

33 rue du pont de chat, le vendredi 31 décembre à 19:30

**Soirée du 31 décembre 2021 19h30 Salle des fêtes du croisic Avec DJ BrunBrun ** Menu Punch, Amuse Bouche Foie gras et saumon (toast) Rougail de veau Trilogie de fromage Dessert, café 1 pétillant, Cotillons Réservation et paiement : 45€ Bar de la petite cotriade Bar Hotel Le Paris Office de Tourisme le Croisic Soirée dansante seule + une 1 conso : 10€ (réservation sur place uniquement) Contact : Grandon Vanessa / 06 14 04 31 42 Soirée du 31 décembre 2021 19h30 Salle des fêtes du croisic Avec DJ BrunBrun Menu Punch, Amuse Bouche Foie gras et saumon (toast) Rougail de veau Trilogie de fromage Dessert, café 1 pé… 33 rue du pont de chat Salle des fêtes 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-31T19:30:00 2021-12-31T05:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu 33 rue du pont de chat Adresse Salle des fêtes 44490 Le croisic Ville Le croisic lieuville 33 rue du pont de chat Le croisic