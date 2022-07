Soirée du 14 juillet Saintigny Saintigny Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Soirée du 14 juillet Saintigny, 14 juillet 2022, Saintigny. Soirée du 14 juillet

2 Place de l’Église Saintigny Eure-et-Loir

2022-07-14 – 2022-07-14 Saintigny

Eure-et-Loir En association avec l’ASThiron sénior féminine, le Comptoir Saintillant vous propose une soirée du 14 juillet où vous pourrez supporter l’équipe de France de foot féminine ! lecomptoir.saintillant@gmail.com +33 2 37 81 14 84 Le Comptoir Saintillant

