Ebersheim Bas-Rhin Ebersheim Les sapeurs-pompiers d'Ebersheim organise une soirée pour célébrer la Fête Nationale avec animation musicale, buvette et petite restauration. Les enfants pourront déposer leur plus beau dessin de pompiers dans l'urne présente lors de cette soirée, les gagnants du concours pourront admirer leurs dessins dans le calendrier 2022 de la caserne ! Pour la sécurité de tous, le respect des gestes barrières est de mise.

