Auger-Saint-Vincent Oise Soirée spéciale Paella, soirée dansante et retraite aux flambaux à l’occasion de la fête nationale à Auger Saint Vincent. Rendez-vous Place de l’Eglise à 19h30.

Apéritif : Cocktail Royal

Diner : Paella

Dessert : Pâtisserie Tarif : 15€ (boisson à discrétion)

Inscriptions avant le 05 juillet 2019 au 06.61.93.59.85 ou par mail au cdf-augerstvincent@outlook.fr

