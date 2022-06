Soirée du 13 Juillet 2022 (feu d’artifice) Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours

Indre-et-Loire

Soirée du 13 Juillet 2022 (feu d’artifice) Chambray-lès-Tours, 13 juillet 2022, Chambray-lès-Tours. Soirée du 13 Juillet 2022 (feu d’artifice)

21 Lieu-dit Les Chênes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

2022-07-13 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-13 00:00:00 00:00:00 Chambray-lès-Tours

Indre-et-Loire Pour la Fête Nationale, les villes de France tirent des feux d’artifice tous plus beaux les uns que les autres. Tradition oblige, le feu d’artifice revient à Chambray-lès-Tours pour la fête nationale 2022. Tous les feux seront tirés à la nuit tombée à 23h au Lac de Chambray-lès-Tours. La ville de Chambray-lès-Tours organise également une soirée commémorative à la mairie à 17h30, puis une buvette/restauration sera mise en place au Lac de Chambray-lès-Tours à partir de 19h30. Les festivités seront au rendez-vous avec à 21h un concert du groupe « The Swing Shouters », puis après le feu d’artifice une soirée dansante avec le duo « double jeu » à 23h30. Pour la Fête Nationale, les villes de France tirent des feux d’artifice tous plus beaux les uns que les autres. Tradition oblige, le feu d’artifice revient à Chambray-lès-Tours pour la fête nationale 2022. +33 2 47 48 45 82 https://www.ville-chambray-les-tours.fr/ Pour la Fête Nationale, les villes de France tirent des feux d’artifice tous plus beaux les uns que les autres. Tradition oblige, le feu d’artifice revient à Chambray-lès-Tours pour la fête nationale 2022. Tous les feux seront tirés à la nuit tombée à 23h au Lac de Chambray-lès-Tours. La ville de Chambray-lès-Tours organise également une soirée commémorative à la mairie à 17h30, puis une buvette/restauration sera mise en place au Lac de Chambray-lès-Tours à partir de 19h30. Les festivités seront au rendez-vous avec à 21h un concert du groupe « The Swing Shouters », puis après le feu d’artifice une soirée dansante avec le duo « double jeu » à 23h30. Chambray

Chambray-lès-Tours

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours, Indre-et-Loire Autres Lieu Chambray-lès-Tours Adresse 21 Lieu-dit Les Chênes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Ville Chambray-lès-Tours lieuville Chambray-lès-Tours Departement Indre-et-Loire

Soirée du 13 Juillet 2022 (feu d’artifice) Chambray-lès-Tours 2022-07-13 was last modified: by Soirée du 13 Juillet 2022 (feu d’artifice) Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours 13 juillet 2022 21 Lieu-dit Les Chênes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire