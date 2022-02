Soirée Droits des Femmes MJC CL2V Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Soirée Droits des Femmes MJC CL2V, 5 mars 2022, Bordeaux. Soirée Droits des Femmes

MJC CL2V, le samedi 5 mars à 19:30

Soirée dédiée aux droits des femmes avec un spectacle de danse « Réalité non virtuelle » par la Cie Bombastik. Inscription obligatoire à [accueil@mjccl2v.fr](mailto:accueil@mjccl2v.fr) ou 05 56 87 40 00 ou à l’accueil dela MJC. Participation symbolique de 2 €

2 €

Danse avec la Cie Bombastic « Réalité non virtuelle » MJC CL2V 11 rue erik satie, 33200 bordeaux Bordeaux Caudéran Gironde

2022-03-05T19:30:00 2022-03-05T23:00:00

