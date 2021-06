Soirée DRIVE-VIGNE au Château du Clos de Vougeot Vougeot, 30 juin 2021-30 juin 2021, Vougeot.

Soirée DRIVE-VIGNE au Château du Clos de Vougeot 2021-06-30 – 2021-07-01 Rue de la Montagne Château du Clos de Vougeot

Vougeot Côte-d’Or Vougeot

38 38 EUR Avec le Festival Drive Vigne qui se déroulera le mercredi 30 juin, installez-vous confortablement dans des transats et savourez une soirée placée sous le signe du cinéma et de la gastronomie !

Au programme :

À partir de 22h00, projection sur la façade du château des films :

– Les Saveurs du Palais de Christian Vincent / Ce qui nous lie de Cédric Klapisch. Avec la présence du réalisateur Christian Vincent et de l’acteur vigneron Jean-Marc Roulot.

2 Formules de réservation possibles pour participer à cet événement :

– Formule Drive Vigne à 38,00€

OU

– Formule Un soir d’été au Clos de Vougeot suivi de la projection à 145,00€

Informations et réservations :

https://www.closdevougeot.fr/…/28/festival-drive-vigne

(Date unique – attention nombre de places limité)

https://www.closdevougeot.fr/fr/evenements/28/festival-drive-vigne

dernière mise à jour : 2021-06-24 par