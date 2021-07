Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Soirée Drive in Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

Soirée Drive in Joué-lès-Tours, 27 août 2021, Joué-lès-Tours. Soirée Drive in 2021-08-27 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-28 23:30:00 23:30:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Après le succès du Drive-In mis en place l’année dernière, la Ville de Joué-lès-Tours a décidé de reconduire cet événement au mois de juillet et au mois d’août.

Sur le parking du Centre Commercial Leclerc (route de Monts), le temps d’un soir, replongez-vous gratuitement dans l’atmosphère de cinéma en plein air américain !

A l’affiche, «A Star is Born» le vendredi 27 août et «L’école buissonnière» le samedi 28 août (projection à 21h30).

L’évènement est gratuit et sur réservation.

mairie de Joué lès Tours dernière mise à jour : 2021-07-24

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Autres Lieu Joué-lès-Tours Adresse Ville Joué-lès-Tours lieuville 47.32355#0.66385