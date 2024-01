Soirée d’ouverture Les Mycéliades au Forum des images Forum des images Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous au Forum des images pour un ciné-quiz CALMOS et des rencontres extraterrestres

Durant deux semaines, cinémas et médiathèques vous invitent pour des voyages infinis à travers l’espace et le temps : projections de films culte, ateliers d’écriture, rencontres avec des auteur·ices, conférences scientifiques, débats avec des extraterrestres déguisés en humain·es…

Bonne nouvelle, le vaisseau des Mycéliades s’offre une halte inaugurale au Forum des images le 1er février avec un ciné-quiz Science & Fiction préparé par CALMOS, les vidéastes les plus cinéphiles de France, suivi d’une rencontre du 3e type réunissant créateurs web, scientifiques et écrivaine.

L’équipage partagera ses plus beaux souvenirs de voyages spatio-temporels (séance diapo incluse). Place ensuite à la projection du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, présentée par le fier ambassadeur des Mycéliades, le Capitaine du NEXUS VI, chaîne YouTube spécialisée en science-fiction.

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Paris

Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/les-myceliades-ouverture-cine-quiz-calmos-et-rencontres-extraterrestres

