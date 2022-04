Soirée d’ouverture Le Parloir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Cette première soirée prendra la forme d’une scène ouverte pour des lectures de textes : poésie, cinéma, roman, histoires de vie, … Un bar et une petite restauration seront proposés sur place

Entrée libre, adhésion à l’association 5€

