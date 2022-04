Soirée d’ouverture : Foire de Mourenx Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Soirée d’ouverture : Foire de Mourenx Mourenx, 13 mai 2022, Mourenx. Soirée d’ouverture : Foire de Mourenx Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx

2022-05-13 19:00:00 – 2022-05-13 02:00:00 Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt

Mourenx Pyrénées-Atlantiques 8 EUR Repas avec au menu Tiramisu avocat-saumon, Suprême de pintade sauce champignons, et son gratin dauphinois, Fromage du pays, Tiramisu au pralin & café.

La soirée post-repas : pour les moins gourmands, vous pouvez venir à la soirée à partir de 22h30.

Soirée animée par Jem’s et Lolo Repas avec au menu Tiramisu avocat-saumon, Suprême de pintade sauce champignons, et son gratin dauphinois, Fromage du pays, Tiramisu au pralin & café.

La soirée post-repas : pour les moins gourmands, vous pouvez venir à la soirée à partir de 22h30.

Soirée animée par Jem’s et Lolo +33 6 45 45 31 09 Repas avec au menu Tiramisu avocat-saumon, Suprême de pintade sauce champignons, et son gratin dauphinois, Fromage du pays, Tiramisu au pralin & café.

La soirée post-repas : pour les moins gourmands, vous pouvez venir à la soirée à partir de 22h30.

Soirée animée par Jem’s et Lolo AS Mourenx Bourg

Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Ville Mourenx lieuville Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Mourenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourenx/

Soirée d’ouverture : Foire de Mourenx Mourenx 2022-05-13 was last modified: by Soirée d’ouverture : Foire de Mourenx Mourenx Mourenx 13 mai 2022 Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Pyrénées-Atlantiques