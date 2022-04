Soirée d’ouverture festival Les Journées d’éloquence – Dans les forêts de Sibérie Aix-en-Provence, 21 mai 2022, Aix-en-Provence.

Soirée d’ouverture festival Les Journées d’éloquence – Dans les forêts de Sibérie Théâtre du Jeu de Paume 21, rue de l’Opéra Aix-en-Provence

2022-05-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-21 21:45:00 21:45:00 Théâtre du Jeu de Paume 21, rue de l’Opéra

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

William Mesguich nous fait revivre sur scène l’expérience exceptionnelle de l’écrivain-aventurier Sylvain Tesson. Parti loin de la cité et de la foule, ce dernier fait le choix de s’isoler au milieu des forêts de Sibérie, là où ses seules occupations sont de pêcher pour se nourrir, de couper du bois pour se chauffer. Il réapprend le bonheur de la lecture et de la réflexion solitaires.

Avec poésie et humour parfois, il nous entraîne dans sa cabane : “Et si la liberté consistait à posséder le temps ? Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d’espace et de silence, toutes choses dont manqueront les générations futures ?”



● Mise en scène : William Mesguich

● Collaboration artistique : Estelle Andrea

● Adaptation : Charlotte Escamez

● Création sonore : Maxime Richelme

● Lumières : Richard Arselin

● Scénographie : Grégoire Lemoine

● Production : Canal 33, Pierre Bonnier, Théâtre de l’Étreinte, Scène & Cies

● Texte : Sylvain Tesson

Dans les forêts de Sibérie, de Sylvain Tesson, lecture par le comédien William Mesguichn, au Jeu de Paume, pour la soirée d’ouverture du festival Les Journées de l’éloquence

William Mesguich nous fait revivre sur scène l’expérience exceptionnelle de l’écrivain-aventurier Sylvain Tesson. Parti loin de la cité et de la foule, ce dernier fait le choix de s’isoler au milieu des forêts de Sibérie, là où ses seules occupations sont de pêcher pour se nourrir, de couper du bois pour se chauffer. Il réapprend le bonheur de la lecture et de la réflexion solitaires.

Avec poésie et humour parfois, il nous entraîne dans sa cabane : “Et si la liberté consistait à posséder le temps ? Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d’espace et de silence, toutes choses dont manqueront les générations futures ?”



● Mise en scène : William Mesguich

● Collaboration artistique : Estelle Andrea

● Adaptation : Charlotte Escamez

● Création sonore : Maxime Richelme

● Lumières : Richard Arselin

● Scénographie : Grégoire Lemoine

● Production : Canal 33, Pierre Bonnier, Théâtre de l’Étreinte, Scène & Cies

● Texte : Sylvain Tesson

Théâtre du Jeu de Paume 21, rue de l’Opéra Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-21 par