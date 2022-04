[Soirée d’ouverture] Festival des Enfants de Molière Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Dieppe Seine-Maritime Arrivée des artistes sur le tapis rouge à partir de 20h00 :

Francis Huster, François Berléand, Thierry Beccaro, Didier Gustin, Julien Cafaro, Xavier Viton, Claire Conty… A 20h45 :

“Le Fils de l’Homme invisible” de et avec François BERLEAND 1h30 de moment privilégié avec François BERLEAND !

