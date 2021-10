Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Soirée d’ouverture : Entre ciel et terre Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Cinéma Le Trianon, le vendredi 12 novembre à 19:00

Entre Ciel et Terre est un road-movie à travers des villages palestiniens en Israël mais aussi à travers l’histoire des Palestiniens au cours des sept dernières décennies. Il offre une … Festival du film franco-arabe – En présence de Costa-Gavras et Lina Soualem, parrain et marraine de cette édition Intervention de la réalisatrice en visio-conférence Avant-première Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T19:00:00 2021-11-12T21:00:00

