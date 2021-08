Soirée d’ouverture du Théâtre Municipal de Sens Sens, 4 septembre 2021, Sens.

Soirée d’ouverture du Théâtre Municipal de Sens 2021-09-04 – 2021-09-04 Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi

Sens Yonne Sens Yonne

EUR Le théâtre de Sens présente sa nouvelle programmation 2021-2022 lors d’une soirée suivie d’un spectacle.

La présentation de la saison théâtrale d’une trentaine de minutes sera suivie du spectacle : Prévert fait son cinéma

Jacques Prévert poète, anarchiste, homme libre et indépendant, trop engagé pour certains, d’un certain conformisme pour d’autres, fut également un dialoguiste et scénariste des plus féconds et d’une originalité toute moderne.

En compagnie du pianiste Vincent Leterme, Vincent Vittoz part à la rencontre de ces classiques du cinéma français: Drôle de Drame, Le Jour se Lève, Remorque, Les Enfants du Paradis, Les Visiteurs du Soir, Les Portes de la Nuit, Quai des Brumes…

Et nimbés du reflet capté par Marcel Carné, sur un écran de souvenirs, les personnages vont se rencontrer, se frôler, se perdre quelquefois mais surtout ils demeureront libres sans jamais oublier d’aimer.

Enluminant ce « tendre et dangereux visage de l’amour», les chansons viendront ponctuer la scène passée ou à venir.

La contredire parfois : Barbara, Quand Tu Dors, Cet amour, Les Feuilles Mortes, Inventaire, Aux enfants qui s’aiment, Démons et Merveilles, La Pêche à la Baleine etc.

Autant de chefs-d’œuvre mis en musique par Joseph Kosma, Christiane Verger ou Maurice Thiriet, qui réinventent avec humour ou émotion un quotidien que le poète illuminait de son humanité.

Avec Vincent Vittoz

Piano : Vincent Leterme

Collaboration Artistique : Roch-Antoine Alabalejo

Réservations sur place ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 12h au Théâtre Municipal de Sens.

contact@theatre-sens.fr +33 3 86 83 81 00 http://www.theatre-sens.fr/

