Soirée d’ouverture du Lieu Ouvert – Hôtel de Pellissier Visan Visan Catégories d’évènement: 84820

Visan

Soirée d’ouverture du Lieu Ouvert – Hôtel de Pellissier Visan, 24 juin 2022, Visan. Soirée d’ouverture du Lieu Ouvert – Hôtel de Pellissier Place du Jeu de Paume Hôtel de Pellissier Visan

2022-06-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-24 22:00:00 22:00:00 Place du Jeu de Paume Hôtel de Pellissier

Visan 84820 Visites guidées, bistrot et concert du groupe GAELIC SWING. lieuouvert@gmail.com +33 6 83 50 24 85 Place du Jeu de Paume Hôtel de Pellissier Visan

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 84820, Visan Autres Lieu Visan Adresse Place du Jeu de Paume Hôtel de Pellissier Ville Visan lieuville Place du Jeu de Paume Hôtel de Pellissier Visan Departement 84820

Visan Visan 84820 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/visan/

Soirée d’ouverture du Lieu Ouvert – Hôtel de Pellissier Visan 2022-06-24 was last modified: by Soirée d’ouverture du Lieu Ouvert – Hôtel de Pellissier Visan Visan 24 juin 2022 84820 Visan

Visan 84820