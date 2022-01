Soirée d’ouverture du festival Le Grand Bain. Le Gymnase | CDCN Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Le Gymnase | CDCN, le mardi 1 mars à 19:00

**SÉBASTIEN B.** Sébastien B. est le 3e opus de He’s a Maniac, trilogie d’autofiction du chorégraphe Cyril Viallon. Toujours accompagné par le guitariste Benjamin Collier, il nous raconte cette fois-ci sa grande histoire d’amour, en nous ouvrant sa boîte à souvenir remplie d’images intimes, d’évènements populaires, de musiques, de danses et d’émotions. Grâce à ces fragments de récits, nous retraversons avec lui cette période de sa vie où il s’est installé dans le nord et où le danseur est devenu chorégraphe. Il y est même question de « Danse à Lille »… **DANCEOKE** Danse + Karaoké = Danceoke ! Guidés par Sylvain Huc, notre artiste associé, nous sommes conviés à reproduire les mouvements de clips vidéos projetés. Dans un cérémonial ludique, nous voyons peu à peu se transformer un espace social en lieu de performance physique qui se compose dans l’instant. Lorsque Lady Gaga peut nous emmener à danser du William Forsythe !

10€ / 8€ / 5€

Pour l’ouverture du Grand Bain, profitez d’une soirée festive avec ces deux spectacles : Sébastien (Maniac Opus III) – Cyril Viallon + Danceoke – Sylvain Huc Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix Nord

2022-03-01T19:00:00 2022-03-01T22:00:00

