Horaire : 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Lancement des festivitésVenez célébrer l’ouverture de cette 11e édition d’Eurofonik, festival des musiques des monde d’Europe Dans une ambiance décontractée, artistes, festivalières et festivaliers, et partenaires sont invités à se retrouver autour d’un verre pour trinquer et échanger sur ces 11 jours de festivités à venir (9 au 19 mars 2023). Ce temps convivial sera également l’occasion d’inaugurer le village Eurofonik et l’exposition Tambours Battantes ! qui y sera installée. En partenariat avec La Maison de l’Europe – Europa Nantes et euradio. Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu

Lieu Europa Nantes Adresse 90-92 Boulevard de la Prairie au Duc Ville Nantes

