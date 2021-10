Amfreville-la-Mi-Voie Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie, Seine-Maritime Soirée d’ouverture du Festival Chants d’Elles Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie Catégories d’évènement: Amfreville-la-Mi-Voie

le vendredi 5 novembre à 20:00

Le festival Chants d’Elles, la Commission Citoyenneté et la salle Simone Signoret s’associent pour l’ouverture du festival ! Au menu, une soirée en deux parties : * **Troupe de l’Escouade** Textes de l’artiste Hélène Nicolas, dite « Babouillec autiste Sans Paroles », jeune femme de trente cinq ans, autiste diagnostiquée très déficitaire, récités et mis en musique par la troupe de l’Escouade avec Lady Arlette. Des œuvres d’une grande force poétique. * **DIALEM** Composé de Diariata N’diaye (auteur et interprète), Patrick Dethorey (guitare, chant, samplers) et Hugo Sarton (Pads et batterie), Dialem est engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le groupe avec son spectacle « Mots pour maux »expérimente une forme originale de Slam (Spoken Word) aux airs pop-rock, sur fond de défense des droits de la femme. Cette soirée s’inscrit dans le cadre du mois de la tolérance.

Sur inscription, Plein Tarif : 12 €, Tarif réduit : 8 €, Gratuit – 12 ans

Organisée dans le cadre du Mois de la Tolérance Centre culturel Simone Signoret 2, rue Pierre Mendès-France, Amfreville-la-Mivoie Amfreville-la-Mi-Voie Seine-Maritime

2021-11-05T20:00:00 2021-11-05T22:00:00

