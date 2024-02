Soirée d’ouverture de l’exposition-résidence d’Inès Di Folco Jemni « Le Salon des songes » Magasins Généraux Pantin, vendredi 16 février 2024.

Le vendredi 16 février 2024

de 18h23 à 23h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous pour la soirée d’ouverture de l’exposition-résidence d’Inès Di Folco Jemni « Le Salon des songes » vendredi 16 février de 18h à 23h.

Une soirée sous le signe de la poésie et de la musique, chères à la pratique de la peintre, avec Amandine Nana, accompagnée de Aby Fulani, suivis de Luna María Cedrón.

À PROPOS DE L’EXPOSITION-RÉSIDENCE D’INÈS DI FOLCO JEMNI « LE SALON DES SONGES »

Pour son premier projet personnel de si grande envergure, l’artiste a choisi de transformer les Magasins Généraux en un vaste salon dédié aux rêves, aux rituels et à la mémoire. À la fois atelier et espace d’exposition pour ses œuvres, il est pensé comme un lieu de vie, de création et de rencontres.

Tout au long de l’exposition-résidence, des invitations à d’autres artistes éveillent « Le Salon des songes » avec des lectures, des performances et des concerts.

INFOS PRATIQUES

→ Bar et restauration en continu avec Chéri Coco

→ Entrée libre & gratuite

→ Accessible aux personnes à mobilité réduite

→ Puis exposition du 17 février au 7 avril 2024

Toute la programmation sur www.magasinsgeneraux.com

Magasins Généraux 1 rue de l’Ancien Canal 93500 Pantin

Inès Di Folco dans son atelier © Maximin Costa Inès Di Folco dans son atelier © Maximin Costa