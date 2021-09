Sarcelles Salle André Malraux Sarcelles, Val-d'Oise Soirée d’ouverture de la saison culturelle avec Michaël Hirsch Salle André Malraux Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Soirée d’ouverture de la saison culturelle avec Michaël Hirsch Salle André Malraux, 13 septembre 2021, Sarcelles. Soirée d’ouverture de la saison culturelle avec Michaël Hirsch

Salle André Malraux, le lundi 13 septembre à 19:00

Après avoir conquis plus de 50 000 spectateurs avec _Pourquoi_ ?, **Michaël Hirsch** revient avec un nouveau spectacle sur le sommeil et les rêves. Découvrez l’incroyable destin d’Isidore Beaupieu. Avec un nom pareil, il était plutôt appelé à passer son temps sous la couette qu’à changer le monde… La vie en a décidé autrement, il a fait les deux ! C’est l’histoire d’un monde où tout s’accélère, mais où l’urgent ne fait pas le bonheur, où l’on aimerait parfois mettre sa vie entre charentaises, où l’on a publié que l’Homme descend du songe. Incarnant tour à tour plus de vingt personnages, Michaël Hirsch, nous entraîne dans une aventure singulière, remplie d’humour et de poésie, pour nous faire rêver les yeux grand ouverts.

Entrée gratuite. Retrait des places indispensable à la billetterie de l’office culturel municipal à partir du lundi 6 sept. 2021

Lundi 13 septembre 2021 à 19 h, ouverture de la saison / 20 h 30, spectacle Michaël Hirsch – Je pionce donc je suis Salle André Malraux Rue Taillepied – 95200 SARCELLES Village Sarcelles Val-d’Oise

2021-09-13T19:00:00 2021-09-13T23:00:00

