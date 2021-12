Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie, Les Contamines-Montjoie Soirée d’ouverture de la patinoire Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie Rendez-vous à la patinoire des Contamines pour cette soirée d’ouverture !

Au programme : démonstration de patinage artistique en musique avec Marie-Amélie Mansard et Marielle Louat, et exhibitions de hockey sur glace avec les hockeyeurs de Combloux ! info@lescontamines.com +33 4 50 47 01 58 http://www.lescontamines.com/ Patinoire Jean-Christophe Simond Lieu-dit Les Loyers Les Contamines-Montjoie

