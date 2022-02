Soirée d’ouverture de Festiv’Elles Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Soirée d’ouverture de Festiv’Elles Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye, 4 mars 2022, Saint-Jean-de-Braye. Soirée d’ouverture de Festiv’Elles

Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye, le vendredi 4 mars à 19:30

Une soirée conviviale, ouverte à tous, pour présenter et lancer le festival. Sous la direction d’Aurélie Audax, du théâtre Clin d’œil, une dizaine d’adolescents interpréteront des textes et poèmes traitant du droit des femmes : un regard croisé des générations pour faire écho à la parole et au combat des femmes engagées. L’école de musique AML présentera ensuite un duo féminin piano et voix pour clore cette soirée en musique. _Renseignements au 02 38 61 92 60_ _Passe sanitaire obligatoire pour les 12-15 ans, passe vaccinal obligatoire à partir de 16 ans._

Entrée libre

2022-03-04T19:30:00 2022-03-04T22:30:00

