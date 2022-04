Soirée d’ouverture DCF : Sherlock Holmes et le mystère de la Vallée de Boscombe

Soirée d’ouverture DCF : Sherlock Holmes et le mystère de la Vallée de Boscombe, 27 avril 2022, . Soirée d’ouverture DCF : Sherlock Holmes et le mystère de la Vallée de Boscombe

2022-04-27 – 2022-04-27 Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur Watson sur la mort de Charles Mac Carthy… 3 comédiens, 9 personnages, 1 meurtrier. Avec Emmanuel Gasne, Aurélie Vigent et Henri Rizk Pièce éligible aux Molières 2022 Mercredi 27 avril 2022 – 20h15 – Palais des Arts et du Festival edr2008@gmail.com http://dinard-comedy-festival.fr/ Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur Watson sur la mort de Charles Mac Carthy… 3 comédiens, 9 personnages, 1 meurtrier. Avec Emmanuel Gasne, Aurélie Vigent et Henri Rizk Pièce éligible aux Molières 2022 Mercredi 27 avril 2022 – 20h15 – Palais des Arts et du Festival dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville