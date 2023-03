SOIREE D’OUVERTURE AVEC LE GROUPE BETACORN Lauret Catégories d’Évènement: Hérault

Lauret

SOIREE D’OUVERTURE AVEC LE GROUPE BETACORN, 1 avril 2023, Lauret . SOIREE D’OUVERTURE AVEC LE GROUPE BETACORN 969 Route de Cazeneuve Lauret Hérault

2023-04-01 – 2023-04-01 Lauret

Hérault A l’Auberge du Cèdre – Lauret

Le 1ier avril à 20h

… et c’est pas un Poisson !

On démarre notre 32ème saison par une entrée en matière tonique avec le groupe Betacorn autour d’un menu Gourmand ! Au menu :

Velouté de choux fleur au lait de coco et à la citronnelle

Saumon en tartare, fromage blanc passion et pousse de bourrache

Filet de poulet fermier, asperges vertes enroulées de poitrine fumée, oignons nouveaux acidulés et jus de volaille

Nougat de roquefort, marmelade agrumes, tuile de pain

Mille-feuille déstructuré (pommes caramélisées et Crème diplomate vanille) Menu Gourmand + musique : 49€ + 15€ (réservation obligatoire) Le groupe BETACORN mixe un cocktail de chansons françaises et anglo-saxonnes. Jazz ou rock, pop ou swing, de Bashung à Bowie, de Nougaro à Tina Turner, les reprises se mélangent à l’univers singulier de leurs compositions originales pour offrir un spectacle aux atmosphères très variées A l’Auberge du Cèdre – Lauret

Le 1ier avril à 20h … et c’est pas un Poisson !

On démarre notre 32ème saison par une entrée en matière tonique avec le groupe Betacorn autour d’un menu Gourmand ! +33 4 67 59 02 02 Lauret

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lauret Autres Lieu Lauret Adresse 969 Route de Cazeneuve Lauret Hérault Ville Lauret Departement Hérault Lieu Ville Lauret

Lauret Lauret Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lauret /

SOIREE D’OUVERTURE AVEC LE GROUPE BETACORN 2023-04-01 was last modified: by SOIREE D’OUVERTURE AVEC LE GROUPE BETACORN Lauret 1 avril 2023 969 Route de Cazeneuve Lauret Hérault Hérault Lauret

Lauret Hérault